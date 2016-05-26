ВОЗ: В зонах конфликтов за два года погибли почти тысяча медиков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Почти тысяча медицинских работников погибло за два года в результате нападений на медицинские учреждения, расположенные в зонах конфликтов в 19 странах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг.

Согласно данным ВОЗ, за период с января 2014 года по декабрь 2015 года медицинские учреждения подвергались атакам 594 раза в 19 странах мира. Это привело к гибели 959 медицинских работников и ранению 1561 медика. В 62 случаях нападения на больницы были совершены преднамеренно.

Самое большое количество нападений было совершено в Сирии, где уже пять лет не прекращается внутренний вооруженный конфликт. За два года медицинские учреждения в этой стране 228 раз подвергались атакам. В Ливии было зафиксировано 33 обстрела больниц, на Украине - 32. Наименьшие цифры зарегистрированы в Мьянме, в этой стране пострадал всего один госпиталь.