Во Львове произошло массовое отравление бойцов Нацгвардии Украины

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту массового отравления сотрудников Нацгвардии в одной из частей во Львове.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал "1+1", первые пострадавшие стали поступать в больницы сразу после празднования Пасхи.

В настоящее время госпитализировано 57 нацгвардейцев.

"Во Львове не могут выяснить причину отравления 57 бойцов Национальной гвардии. Первые отравившиеся - "контрактники" и "срочники" - в состоянии средней тяжести начали поступать в военный госпиталь сразу после Пасхи. У всех были симптомы пищевого отравления", - сообщает телеканал "1+1" со ссылкой на местные власти.

Врачи пока не смогли установить, что именно стало причиной отравления. Известно лишь, что, скорее всего, сотрудники отравились некачественными пищевыми продуктами, в том числе и теми, которые на празднование Пасхи привезли родственники нацгвардейцев.