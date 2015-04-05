Власти японской Окинавы выступили против переноса авиабазы США

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/Власти японской префектуры Окинава выступают категорически против переноса авиабазы США Футэмма в район Хэноко в пределах этой самой южной префектуры страны. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, губернатор Такэси Онага заявил в воскресенье в ходе переговоров с генеральным секретарем кабинета министров Ёсихидэ Сугой, который специально прибыл на Окинаву, чтобы попытаться убедить местные власти одобрить работы по переносу авиабазы.

"Я уверен, что строительство новой базы в районе Хэноко совершенно недопустимо", - подчеркнул Онага, выступающий за перенос американской авиабазы за пределы префектуры. Ёсихидэ Суга в свою очередь,отметил, что "передислокация базы в район Хэноко является единственным возможным вариантом, принимая во внимание вопрос поддержания японско-американского альянса". "Действуя совместно с Окинавой, мы хотели бы постепенно облегчить бремя ее жителей и вернуть их доверие", - добавил в то же время японский генсек.

Глава самой южной японской префектуры также выразил желание обсудить проблему авиабазы США лично с премьер-министром Синдзо Абэ. "Если бы представился случай встретиться с премьер-министром Синдзо Абэ, я бы хотел это сделать", - отметил он, попросив Сугу поспособствовать проведению такой встречи.