Власти Пакистана запретили военному атташе США покидать страну

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Пакистана включило имя военного атташе США в республике в "черный лист" - список людей, которым запрещено покидать страну, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Имя дипломата, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, было помещено в "черный лист" по запросу Высокого суда Исламабада, переданному в МВД страны после поступления ходатайства от отца погибшего молодого человека.

Заместитель генерального прокурора Пакистана генерал Раджа Халид Мехмуд заявил, что, хотя имя атташе попало в список, он не может быть арестован или задержан в данный момент в соответствии с положениями Венской Конвенции о дипломатических сношениях, что не отменяет того, что дело может быть расследовано до конца. По его словам, дипломат может предстать перед судом на родине, либо Вашингтон может отозвать иммунитет и тогда военный атташе предстанет перед судом Пакистана.

Напомним, что 7 апреля в Исламабаде автомобиль марки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился военно-воздушный атташе посольства США в Исламабаде, наехал на мотоцикл. В результате водитель мотоцикла Атик Бакир скончался на месте происшествия, пассажир байка, его двоюродный брат доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии.