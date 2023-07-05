Венгрия поставила условие Украине

Венгрия угрожает дальнейшим блокированием средств Евросоюза на военную помощь Украине, если она не исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.
Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время брифинга.
"Наша позиция ясна: до тех пор, пока OTP не будет исключено из этого списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо финансирование внутри ЕС для поставок вооружений Украине", - сказал Сийярто.
Он отметил, что речь идет не только о 500 млн евро, которые правительство страны уже заблокировало, но и о предложениях о помощи Украине в будущем.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что доводы Киева в пользу того, чтобы банк был в этом списке, "уморительны", и что сама финансовая организация следит за тем, чтобы ее участие в банковском секторе РФ не превышало 0,1%.