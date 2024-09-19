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Вашингтон подготовил план эвакуации американцев из Ливана

Вашингтон подготовил план эвакуации американцев из Ливана Администрация президента США Джо Байдена разработала план эвакуации американцев из Ливана на случай эскалации ситуации.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 09:37
Вашингтон подготовил план эвакуации американцев из Ливана

Администрация президента США Джо Байдена разработала план эвакуации американцев из Ливана на случай эскалации ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным издания, власти разработали несколько вариантов, один из которых предполагает эвакуацию примерно 50 тыс. граждан США на Кипр.

Газета приводит данные Госдепартамента, согласно которым в Ливане в 2022 году проживали около 86 тыс. американцев.

WSJ подчеркивает, что Вашингтон в последние месяцы призывал американских граждан покинуть Ливан из-за риска активизации военных действий.

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