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В Южной Корее из-за пожара на строительной площадке отеля погибли шесть человек

В Южной Корее из-за пожара на строительной площадке отеля погибли шесть человек Шесть рабочих погибли, семеро получили ранения в результате пожара на строительной площадке отеля в юго-восточном портовом городе Пусан (Южная Корея) в пятницу.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 11:38
В Южной Корее из-за пожара на строительной площадке отеля погибли шесть человек

Шесть рабочих погибли, 25 человек получили ранения в результате пожара на строительной площадке отеля в юго-восточном портовом городе Пусан (Южная Корея) в пятницу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

По данным штаба пожаротушения Пусана, пожар начался в строящемся отеле Banyan Tree примерно в 10:50 утра, предположительно, из-за теплоизоляционного материала, загруженного рядом с бассейном на первом этаже здания.

Пожарные эвакуировали 14 человек.

Сообщается, что сотни рабочих находились поблизости от места пожара, когда он вспыхнул. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок приказал мобилизовать весь имеющийся персонал и оборудование для оказания помощи в спасательных работах.

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