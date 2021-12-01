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В ЮАР вторые сутки подряд число заболевших COVID-19 увеличивается почти вдвое

В ЮАР вторые сутки подряд число заболевших COVID-19 увеличивается почти вдвое Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 23:58
В ЮАР вторые сутки подряд число заболевших COVID-19 увеличивается почти вдвое

Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ), размещенном в среду на его портале.

За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 составило 8 561 по сравнению с 4 373 накануне.

Напомним, что в понедельник эта цифра составляла 2 273.

Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг - 6 168 по сравнению с 3 143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. НИИЗ не раскрывает, сколько среди заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. Однако его специалисты сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в текущем месяце.

В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляет 2 550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36 600.

За прошедшие сутки были сделаны 51 977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне.

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