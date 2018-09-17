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    В ЮАР 11 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли, девять находятся в критическом состоянии после аварии с участием автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо. 

    Как передает Report, об этом сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.

    "Одиннадцать человек были объявлены мертвыми. Другие транспортные средства не были вовлечены", - рассказал о подробностях ЧП представитель департамента транспорта Лимпопо Матоме Мореми.

    Инцидент произошел сегодня утром в городе Полокване. Тридцать пассажиров получили легкие ранения, еще девять находятся в критическом положении. По предварительной оценке, авария могла произойти из-за взорвавшегося колеса.

    Согласно отчету, полученному ведомством, автобус следовал из Замбии в Гаутенг. 

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