В ЮАР 11 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли, девять находятся в критическом состоянии после аварии с участием автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо.

Как передает Report, об этом сообщает портал News24 со ссылкой на местные власти.

"Одиннадцать человек были объявлены мертвыми. Другие транспортные средства не были вовлечены", - рассказал о подробностях ЧП представитель департамента транспорта Лимпопо Матоме Мореми.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Полокване. Тридцать пассажиров получили легкие ранения, еще девять находятся в критическом положении. По предварительной оценке, авария могла произойти из-за взорвавшегося колеса.

Согласно отчету, полученному ведомством, автобус следовал из Замбии в Гаутенг.