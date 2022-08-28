В Великобритании назвали число прибывших в страну через Ла-Манш мигрантов

Более 25 тыс. мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках.

Более 25 тыс. мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные правительства. В 2021 году этим путем в страну попали 28 тыс. человек.

По данным министерства обороны Великобритании, только в августе Ла-Манш пересекли более восьми тысяч нелегальных мигрантов, что является рекордным показателем.

Ранее в апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. Тогда потоки нелегальной миграции действительно снизились, но ненадолго.

Миграционные потоки из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш активизировались в 2018 году на фоне более крупного мигрантского кризиса, которому подверглась Европа тремя годами ранее.