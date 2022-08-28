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В Великобритании назвали число прибывших в страну через Ла-Манш мигрантов

В Великобритании назвали число прибывших в страну через Ла-Манш мигрантов Более 25 тыс. мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках.
Другие страны
28 августа 2022 г. 21:55
В Великобритании назвали число прибывших в страну через Ла-Манш мигрантов

Более 25 тыс. мигрантов прибыли в 2022 году в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные правительства. В 2021 году этим путем в страну попали 28 тыс. человек.

По данным министерства обороны Великобритании, только в августе Ла-Манш пересекли более восьми тысяч нелегальных мигрантов, что является рекордным показателем.

Ранее в апреле Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, по которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. Тогда потоки нелегальной миграции действительно снизились, но ненадолго.

Миграционные потоки из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш активизировались в 2018 году на фоне более крупного мигрантского кризиса, которому подверглась Европа тремя годами ранее.

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Версия на азербайджанском языке La-Manş boğazı ilə Britaniyaya gedən miqrantların sayı açıqlanıb

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