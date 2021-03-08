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В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах

В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах Противники ужесточения законодательства об абортах проводят уличную акцию в Варшаве.
Другие страны
8 марта 2021 г. 20:54
В Варшаве проходит акция протеста против закона об абортах

Противники ужесточения законодательства об абортах проводят уличную акцию в Варшаве.

Как передает Report, об этом сообащает корреспондент РИА Новости.

Организаторами акции, которая является незаконной, так как на всей территории Польши действует режим эпидемии и запрещены собрания численностью более пяти человек, является движение Strajk Kobiet (Забастовка женщин).

Несколько сотен участников акции собрались на площади перед центральным железнодорожным вокзалом в центре польской столицы.

Выйдя на проезжую часть, они заблокировали движение транспорта по крупнейшим транспортным магистралям - Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II.

Протестующие выкрикивают "Имеем право протестовать!", "Варшава наша!".

Полиция пока не вмешивается в действия протестующих, лишь предупреждая их о незаконности акции и ответственности за нарушение режима эпидемии.

Во время протеста активистки движения собирают подписи под проектом нового закона, касающегося вопросов прерывания беременности.

В проекте закона, в частности, содержится норма о свободном прерывании беременности сроком до 12 недели, а в особых случаях и после 12 недель, о расширении программы пренатальных исследований.

Напомним, что в Польше с 1993 года запрещены аборты.

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