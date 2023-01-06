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В Турции раскритиковали телеканал France 24 за сюжет про РКК

В Турции раскритиковали телеканал France 24 за сюжет про РКК Французский телеканал France 24 сделал скандальный сюжет, в котором часть территории Турции обозначено как "Курдистан". Кроме того, было заявлено, что Рабочая партия Курдистана (РKK) якобы признана террористической только со стороны Анкары.
Другие страны
6 января 2023 г. 16:19
В Турции раскритиковали телеканал France 24 за сюжет про РКК

Французский телеканал France 24 сделал скандальный сюжет, в котором часть территории Турции обозначено как "Курдистан". Кроме того, было заявлено, что Рабочая партия Курдистана (РKK) якобы признана террористической только со стороны Анкары.

Как передает Report, об этом сообщает газета Milliyet.

"Факт, что PKK входит в список террористических организаций Евросоюза, не был упомянут. Открыто поддерживалась кровавая террористическая организация РКК", - отмечает издание.

Milliyet указывает на то, что сюжет, который длился 12 минут, вышел в эфир тогда, когда реакция против РКК во Франции усилилась на фоне того, что "сторонники террористической организации превратили улицы Парижа в зону боевых действий".

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что французские власти поддерживают запрещенную в его стране РКК в Сирии.

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Версия на английском языке France 24 criticized in Turkiye for footage about PKK

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