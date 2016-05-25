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    В Турции при взрыве погибли три человека

    Среди погибших — один военный и два охранника

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли и девять получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у поста жандармерии в районе Мидьят провинции Мардин на юго-востоке Турции. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    Среди погибших — один военный и два охранника. 

    В нападении подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. 

    В районе ЧП ведется операция по нейтрализации готовивших атаку курдских повстанцев.

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