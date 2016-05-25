В Турции при взрыве погибли три человека

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Три человека погибли и девять получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у поста жандармерии в районе Мидьят провинции Мардин на юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Среди погибших — один военный и два охранника.

В нападении подозреваются члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В районе ЧП ведется операция по нейтрализации готовивших атаку курдских повстанцев.