​В США одобрили генетические эксперименты на людях

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Консультативный совет по рекомбинантной ДНК — организация при Департаменте здравоохранения США — одобрил заявку ученых из Пенсильванского университета на опыты по генетической модификации человека.

Как передает Report, об этом пишет журнал Science.

В ходе экспериментов с технологией CRISPR/Cas9 исследователи собираются улучшить иммунные клетки, которые позволяют вести эффективную борьбу с раковыми заболеваниями.

В экспериментах, которые будут вестись два года, примут участие 18 добровольцев с различными типами рака: саркомой, меланомой и меиломой. Площадками для генетических изысканий станут три научных центра: Пенсильванский университет, Хьюстонский университет и Калифорнийский университет в Сан-Франциско.