 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В США одобрили генетические эксперименты на людях

    В экспериментах примут участие 18 добровольцев с различными типами рака

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Консультативный совет по рекомбинантной ДНК — организация при Департаменте здравоохранения США — одобрил заявку ученых из Пенсильванского университета на опыты по генетической модификации человека.

    Как передает Report, об этом пишет журнал Science.

    В ходе экспериментов с технологией CRISPR/Cas9 исследователи собираются улучшить иммунные клетки, которые позволяют вести эффективную борьбу с раковыми заболеваниями.

    В экспериментах, которые будут вестись два года, примут участие 18 добровольцев с различными типами рака: саркомой, меланомой и меиломой. Площадками для генетических изысканий станут три научных центра: Пенсильванский университет, Хьюстонский университет и Калифорнийский университет в Сан-Франциско.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi