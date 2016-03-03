В Сомали журналист приговорен к смертной казни за пособничество террористам

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сомалийский военный суд приговорил к смерти бывшего журналиста Хасана Ханафи, который помог террористической группировке "Аш-Шабаб" убить пятерых коллег-репортеров.

Как передает Report, об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

"В период с 2007 по 2011 Хасан Ханафи сотрудничал с "Аш-Шабаб", способствуя выявлению возможных "жертв" среди журналистов", - говорится в сообщении.

"Ханафи звонил журналистам и угрожал им смертью, в случае если они отказывались присоединиться к группировке", - сказал журналист Би-би-си в Сомали Мохаммед Али.

По данным Би-би-си, более двадцати пяти журналистов были убиты в Сомали с 2007 года.