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    В Сомали запретили Рождество и Новый год

    Глава министерства по делам религии: Подобные праздники разрушают веру мусульманского сообщества

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Сомали запретило гражданам страны праздновать Рождество и Новый год, назвав эти праздники "противоречащими культуре ислама", передает Report со ссылкой на The Washington Post.

    Глава министерства по делам религии Сомали Мохаммед Хайроу заявил, что подобные праздники "разрушают веру мусульманского сообщества".

    "Всем спецслужбам было поручено прекращать или разгонять подобные празднования. Не должно быть ничего подобного", - сказал он.

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