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    В следующем году планируются встречи глав правительств и МИД стран членов ГУАМ

    Рабочая группа несколько дней назад провела заседание о создании транспортного коридора

    Тбилиси. 19 декабря. REPORT.AZ/ В июне-июле следующего гола планируется проведение встречи глав правительств, а в октябре – глав МИД стран-членов ГУАМ.

    Об этом грузинскому бюро Report сообщил генеральный секретарь организации Алтай Эфендиев.

    По его словам, во время встреч будут обсуждены вопросы развития ГУАМ, укрепление связей между странами-членами и другие вопросы.

    Выражая свое отношение к годичной деятельности ГУАМ, А. Эфендиев сказал, что во время председательствования Грузии были реализованы ряд дел, приняты важные решения. Среди них политические решения о создании зоны свободной торговли и транспортного коридора между странами-членами, о расширении международных связей ГУАМ, о важности восстановления территориальной деятельности стран-членов и т.д.

    По словам генерального секретаря, рабочая группа несколько дней назад провела заседание о создании транспортного коридора. Переговоры о создании зоны свободной торговли продолжаются. 

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