​В Сирии найдено массовое захоронение жертв исламистов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии найдено массовое захоронение, в котором находились 70 тел, принадлежавших заложникам террористической группировки "ИГИЛ", сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

Кроме того, множество тел в захоронении принадлежит жителям племени Шуаитат, которые вступали в бои с боевиками. Захоронение найдено в районе города Дейр аль-Зур.

Отмечается, что на многих телах зафиксированы следы выстрелов, кроме того, некоторые найдены обезглавленными.