 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Сирии найдено массовое захоронение жертв исламистов

    На многих телах зафиксированы следы выстрелов

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии найдено массовое захоронение, в котором находились 70 тел, принадлежавших заложникам террористической группировки "ИГИЛ", сообщает Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

    Кроме того, множество тел в захоронении принадлежит жителям племени Шуаитат, которые вступали в бои с боевиками. Захоронение найдено в районе города Дейр аль-Зур.

    Отмечается, что на многих телах зафиксированы следы выстрелов, кроме того, некоторые найдены обезглавленными.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi