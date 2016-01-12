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    ​В Сети появилось видео задержания наркобарона El Chapo - ВИДЕО

    Гусмана задержали 8 января в Мексике

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Телеканал Univision Noticias в понедельник, 11 января, опубликовал видео рейда, в ходе которого задержали мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как El Chapo (Коротышка).

    Как передает Report, на видео показан штурм здания, где находился наркобарон, и перестрелка.

    Гусмана задержали 8 января в Мексике. Летом прошлого года ему удалось бежать из тюрьмы через тоннель, длиной в милю. Позже стало известно, что на него удалось выйти благодаря актеру Шону Пенну, взявшего у "Коротышки" тайное интервью для журнала Rolling Stone.

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