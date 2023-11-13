В Румынии открылся центр подготовки пилотов F-16

Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center - EFTC) официально открылся на румынской 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Фетешть.

Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center - EFTC) официально открылся на румынской 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ" в Фетешть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сайт defenseromania.ro.

Центр создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании, которая вместе с Нидерландами является координатором Международной коалиции F-16.

"Мы рассматриваем самые эффективные способы интеграции украинских пилотов в процесс подготовки", - сказал на церемонии открытия министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр. По его словам, в центре также смогут повысить свой уровень уже обученные летчики. На мероприятии присутствовала и.о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

Первые пять самолетов F-16 прибыли на румынскую авиабазу 7 ноября. Всего Нидерланды поставят 12-18 самолетов F-16 для центра в Фетешть. Подготовка украинских пилотов, как ожидается, будет продолжаться около шести месяцев, отмечает сайт.