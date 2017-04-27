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    В России задержаны 12 членов террористической группировки

    Выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

    Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

    Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций.

    В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.

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