В России задержаны 12 членов террористической группировки

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Калининграде спецназ ФСБ задержал двенадцать боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выходцы из Средней Азии, возможно, причастны к вербовке в террористическую организацию.

Спецслужбы также установили лидера ячейки, который разыскивался в Узбекистане за преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, он вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров группировки "Исламский джихад – джамаат моджахедов".

Задержанный дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций.

В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли. Там их будут судить за терроризм.