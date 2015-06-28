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    ​В результате двух взрывов в Нигерии погибли три человека

    Бомбы привели в действие две женщины

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли и 16 получили ранения в результате двух взрывов, осуществленных смертницами в нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, две женщины пытались пройти в местную больницу, однако были остановлены для досмотра на входе.

    В этот момент они привели в действие бомбы.

    Это уже не первое за последнее время нападение на Майдугури, в который при новом президенте страны Мухаммеде Бухари переместился командный центр, координирующий борьбу с радикальной исламистской группировкой "Боко Харам".

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