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    ​В результате аварии в Марокко заживо сгорели около 40 детей

    Не исключается, что число жертв ДТП возрастет

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В регионе Тан-Тан Макорро произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП заживо сгорели около 40 детей.

    Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились около 50-ти возвращающихся со спортивного турнира подростков в возрасте 11-14 лет.

    Причиной аварии стало столкновение автобуса с грузовиком, перевозящим быстровоспламеняющееся вещество.

    Не исключается, что число жертв ДТП возрастет.  

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