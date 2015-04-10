​В результате аварии в Марокко заживо сгорели около 40 детей

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В регионе Тан-Тан Макорро произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате ДТП заживо сгорели около 40 детей.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились около 50-ти возвращающихся со спортивного турнира подростков в возрасте 11-14 лет.

Причиной аварии стало столкновение автобуса с грузовиком, перевозящим быстровоспламеняющееся вещество.

Не исключается, что число жертв ДТП возрастет.