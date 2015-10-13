В Приштине произошли стычки демонстрантов с полицией

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В косовской Приштине вспыхнули столкновения демонстрантов с полицией в знак протеста против ареста оппозиционного депутата, пишет Reportсо ссылкой на BBC News.

На прошлой неделе бывший лидер косовской оппозиционной партии "Самоопределение" Альбин Курти распылил на заседании парламента дымовую шашку.

Политики рассматривали законопроект о расширении при посредничестве ЕС полномочий сербских районов Косово, что вызвали негодование у некоторых оппозиционных политиков края.

Полиция задержала Курти, однако позже отпустила его. Его сторонники организовали стычки с полицейскими, забросав их файерами и камнями.