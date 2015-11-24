В пригороде Парижа обнаружен пояс со взрывчаткой

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В парижском пригороде Монруж обнаружен самодельный пояс со взрывчаткой, сообщаетReportсо ссылкой на Би-би-си. Возможный "пояс смертника" найден в одной из уличных урн. Власти французской столицы изучают находку. По данным местных СМИ, найденный пояс может быть связан с Салахом Абдесламом, которого спецслужбы Франции и Бельгии разыскивают по подозрению в причастности к терактам в Париже.

Ранее полицейские операции в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа (Бельгия) не привели к поимке Абдеслама и брата убитой в Сен-Дени пособницы террористов Хасны Аит Булахсен, сообщил сайт газеты "Либр Бельжик".

По информации издания, которая не была подтверждена официально, шесть предполагаемых террористов задержаны в центре Брюсселя в результате операции на улице Миди, при этом один из них был ранен. Абдеслама нет среди арестованных, уточняет "Либр Бельжик".

По ее же данным, спецназ обыскал жилище дяди братьев Абдеслам в коммуне Моленбек-Сен-Жан.

Газета также сообщает, что Абдеслам был "формально обнаружен" патрулем спецназа около 19:30 местного времени в воскресенье под Льежем в автомобиле BMW, но ему удалось скрыться. Предполагается, что он направился в сторону Германии по автомагистрали E40.

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов - стрельба на улицах и в кафе из автоматического оружия, взрывы, в том числе террористов-смертников, захват заложников в концертном зале. В результате атак погибли 130 человек, еще около 350 были ранены. Теракт стал самым кровопролитным за историю Франции.