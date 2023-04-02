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В Португлии прошли многотысячные акции протеста из-за жилищного кризиса

В Португлии прошли многотысячные акции протеста из-за жилищного кризиса Тысячи человек вышли на улицы Лиссабона и других городов Португалии в знак протеста против стремительного роста арендной платы и цен на жилье на фоне высокой инфляции.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 16:24
В Португлии прошли многотысячные акции протеста из-за жилищного кризиса

Тысячи человек вышли на улицы Лиссабона и других городов Португалии в знак протеста против стремительного роста арендной платы и цен на жилье на фоне высокой инфляции.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Португалия – одна из беднейших стран Западной Европы, где, по данным правительства, более 50% работников в прошлом году зарабатывали менее 1000 евро в месяц. Минимальная заработная плата составляет 760 евро.

Люди вышли на протест потому, что при таких заработках и инфляции арендная плата в Лиссабоне подскочила на 65% с 2015 года, а цены на жилье за этот период выросли на 137%. Такие данные приводит Confidencial Imobiliario, собирающая данные о жилье. По данным компании Casafari, собирающей данные о недвижимости, арендная плата выросла на 37% только в прошлом году и это больше, чем в Барселоне или Париже.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Лиссабоне составляет около 1350 евро, как показало исследование портала жилья Imovirtual.

В прошлом месяце социалистическое правительство объявило о жилом пакете, которое в частности запретило выдачу новых лицензий для объектов Airbnb, но критики говорят, что этого недостаточно, чтобы снизить цены в краткосрочной перспективе.

Согласно исследованию страховых брокеров CIA Landlords, Лиссабон является третьим наименее пригодным для жизни городом в мире из-за низкой заработной платы и высокой арендной платы при этом. Нынешний уровень инфляции в Португалии составляет 8,2% и еще больше усугубил проблему.

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