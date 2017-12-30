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    В пекинском метро впервые запустили беспилотные поезда китайского производства

    В поезде будет по-прежнему находиться машинист на случай экстренной ситуации

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Первая линия пекинского метрополитена с полностью автоматизированными беспилотными поездами в субботу была официально введена в эксплуатацию, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Новая ветка пекинской подземки "Яньфан" общей протяженностью 14,4 км соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань, где пассажиры смогут сделать пересадку, чтобы добраться до центра города. Всего на новой линии девять станций. Полностью автоматизированные поезда могут развивать скорость до 80 км в час.

    При этом в поезде будет по-прежнему находиться машинист на случай экстренной ситуации.

    Полностью автоматизированные поезда не новинка в Китае, но эти — первые, полностью разработанные и произведенные внутри страны.

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