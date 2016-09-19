В Париже арестовали хакера, поднявшего антитеррористическую тревогу

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Полиция арестовала юношу, который подозревается в ложном сообщении, которое привело к проведению масштабной полицейской операции в Париже, передает Report со ссылкой на телеканал BFM TV.

В субботу во Франции через официальное приложение для мобильных устройств была распространена информация о захвате заложников в парижской церкви Сен-Ло. На место были оперативно стянуты значительные силы правоохранительных органов, район оцепили. Однако проверка показала, что угроза была ложной.

Позднее о своей причастности к неподтвердившемуся сигналу заявили два юных хакера в возрасте 16 и 17 лет. Они были известны в социальных сетях под прозвищами Zakhaev Yamaha и Tylers Swatting. По их словам, они устроили тревогу, чтобы поднять "шумиху".

В понедельник в департаменте Марна был арестован один из предполагаемых злоумышленников, его 17-летний сообщник разыскивается.

Любителям розыгрышей грозит до двух лет тюремного заключения и крупный штраф.