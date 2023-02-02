В Пакистане арестовали 23 подозреваемых в причастности к взрыву в Пешаваре

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

"Мы задержали также сотрудников полиции в рамках расследования того, как взрывчатые вещества могли попасть внутрь охраняемой зоны", - заявил источник агентства. Среди 23 арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном.

Ранее начальник полиции города Иджаз Хан сообщил Reuters, что правоохранительные органы "нашли улики, на основе которых уже произведены важные аресты". Он также не исключил, что "кто-то изнутри помогал террористу".

В настоящий момент правоохранительные органы сосредоточены на том, чтобы установить, каким образом нападавший проник в район мечети, который находится в особо охраняемой части города, где в основном проживают сотрудники полиции.

Напомним, что 30 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети. 101 человек числится погибшим, около 200 получили ранения, при этом подавляющее большинство умерших являются сотрудниками полиции. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан".