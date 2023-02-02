О нас

В Пакистане арестовали 23 подозреваемых в причастности к взрыву в Пешаваре

В Пакистане арестовали 23 подозреваемых в причастности к взрыву в Пешаваре Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в пакистанском городе Пешавар.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 01:40
В Пакистане арестовали 23 подозреваемых в причастности к взрыву в Пешаваре

Власти Пакистана задержали 23 человека, включая сотрудников полиции, по подозрению в причастности к взрыву в мечети в пакистанском городе Пешавар.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

"Мы задержали также сотрудников полиции в рамках расследования того, как взрывчатые вещества могли попасть внутрь охраняемой зоны", - заявил источник агентства. Среди 23 арестованных есть как жители Пешавара, так и выходцы из зон на границе с Афганистаном.

Ранее начальник полиции города Иджаз Хан сообщил Reuters, что правоохранительные органы "нашли улики, на основе которых уже произведены важные аресты". Он также не исключил, что "кто-то изнутри помогал террористу".

В настоящий момент правоохранительные органы сосредоточены на том, чтобы установить, каким образом нападавший проник в район мечети, который находится в особо охраняемой части города, где в основном проживают сотрудники полиции.

Напомним, что 30 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети. 101 человек числится погибшим, около 200 получили ранения, при этом подавляющее большинство умерших являются сотрудниками полиции. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi