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В ООН призвали обеспечить беженцам равный доступ к вакцинации от COVID-19

В ООН призвали обеспечить беженцам равный доступ к вакцинации от COVID-19 Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) считает, что страны должны обеспечить для беженцев и лиц без гражданства равноправный доступ к иммунизации от коронавируса.
Другие страны
7 апреля 2021 г. 18:41
В ООН призвали обеспечить беженцам равный доступ к вакцинации от COVID-19

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) считает, что страны должны обеспечить для беженцев и лиц без гражданства равноправный доступ к иммунизации от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом УВКБ обратилось в среду к мировому сообществу, напомнив, что пандемия "не знает границ".

УВКБ "призывает к скоординированной международной акции и солидарности, обеспечивающей равноправный доступ к вакцинации от COVID-19, включая беженцев, других вынужденно перемещенных лиц и лиц без гражданства", говорится в заявлении, распространенном в Женеве. В Управлении верховного комиссара ООН "воодушевлены тем фактом, что 153 государства одобрили стратегии вакцинации, которые включают беженцев". Однако во многих районах мира "в действительности иммунизация все еще остается вызовом", что в значительной степени обусловлено "неравным наличием вакцин и возможностей у систем здравоохранения", констатировали в УВКБ.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обратил внимание в этой связи на "очевидные дисбалансы в распределении вакцин между государствами", расценив такую ситуацию как "контрпродуктивную". Действия в сфере иммунизации по принципу "моя страна прежде всего" не принесут позитивного результата в условиях "пандемии, не знающей границ", отметил он.

В УВКБ отметили, что 85% беженцев нашли приют в странах с низкими и средними доходами на душу населения. В ведомстве считают, что эти государства "нуждаются в большей поддержке". Управление верховного комиссара ООН обратилось к мировому сообществу с просьбой о выделении 455 млн долларов США на оказание помощи беженцам в условиях пандемии.

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