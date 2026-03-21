В ОИС осудили израильскую атаку на военную инфраструктуру в Сирии

Организация исламского сотрудничества (ОИС) резко осудила нападение израильских сил на военную инфраструктуру на юге Сирии.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата ОИС.

В документе отмечается, что секретариат резко осуждает "продолжающееся нарушение израильскими силами суверенитета и территориальной целостности Сирии, попытки подорвать ее безопасность и стабильность, а также нанести ущерб усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе".

В заявлении говорится, что израильские силы несут полную ответственность за продолжение подобных атак.

"Генеральный секретариат вновь подтверждает поддержку и солидарность ОИС с Сирийской Арабской Республикой и призывает международное сообщество принять меры по выполнению соответствующих международных резолюций и законов в целях обеспечения уважения суверенитета, единства, безопасности и стабильности Сирийской Арабской Республики", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что 20 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре на юге Сирии.