Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Другие страны
    • 21 марта, 2026
    • 22:39
    В ОИС осудили израильскую атаку на военную инфраструктуру в Сирии

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) резко осудила нападение израильских сил на военную инфраструктуру на юге Сирии.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретариата ОИС.

    В документе отмечается, что секретариат резко осуждает "продолжающееся нарушение израильскими силами суверенитета и территориальной целостности Сирии, попытки подорвать ее безопасность и стабильность, а также нанести ущерб усилиям по установлению безопасности и стабильности в регионе".

    В заявлении говорится, что израильские силы несут полную ответственность за продолжение подобных атак.

    "Генеральный секретариат вновь подтверждает поддержку и солидарность ОИС с Сирийской Арабской Республикой и призывает международное сообщество принять меры по выполнению соответствующих международных резолюций и законов в целях обеспечения уважения суверенитета, единства, безопасности и стабильности Сирийской Арабской Республики", - подчеркивается в заявлении.

    Отметим, что 20 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военной инфраструктуре на юге Сирии.

    Организация исламского сотрудничества (ОИС) Заявление ОИС Израильские удары по Сирии Эскалация на Ближнем Востоке
    İƏT İsrailin Suriyadakı hərbi infrastruktura zərbə endirməsini pisləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    Лента новостей