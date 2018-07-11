В Никарагуа число погибших в протестах превысило 350 человек

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека".

По данным организации, только за последние восемь дней в стране убиты в протестах 40 человек. Еще 2,1 тысячи получили ранения, похищены 329 человек.

Портал Prensa отмечает, что из общего числа убитых 306 были гражданскими лицами, 28 – членами военизированных проправительственных отрядов, 16 – полицейскими и один – военным. Больше всего людей – 162 человек – погибло в столице Манагуа.