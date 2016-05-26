​В Нигерии при нападении "Боко Харам" на деревню погибли не менее 11 жителей

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на две деревни на северо-западе Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Синьхуа.

Отмечается, что боевики напали на две деревни близ города Майдугури в штате Борно.

Представитель местных властей сообщил, что боевики въехали в деревни на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу, после чего подожгли несколько домов.