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    ​В Нигерии при нападении "Боко Харам" на деревню погибли не менее 11 жителей

    Боевики напали на две деревни близ города Майдугури в штате Борно

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 мирных жителей стали жертвами нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на две деревни на северо-западе Нигерии.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Синьхуа.

    Отмечается, что боевики напали на две деревни близ города Майдугури в штате Борно.

    Представитель местных властей сообщил, что боевики въехали в деревни на мотоциклах и открыли беспорядочную стрельбу, после чего подожгли несколько домов.

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