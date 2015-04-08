​В Мексике 15 полицейских погибли при нападении наркомафии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Пятнадцать полицейских попали в засаду и убиты членами наркокартеля на западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщают власти страны.

Это уже второе за месяц кровопролитное нападение на мексиканских полицейских.

Как сообщает прокуратура штата Халиско, нападение произошло недалеко от курортного города Пуэрто-Вальярта.

Еще пять полицейских в ходе нападения получили ранения и были госпитализированы.

Предположительно, нападение было совершено членами картеля "Халиско - Новое поколение", который борется за контроль над наркотрафиком в штате Халиско.