В Мексиканском заливе вспыхнул пожар под водой

Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, огонь идет из-под воды - в настоящий момент он под контролем, жертв и пострадавших нет.

Сильный подводный пожар вспыхнул на морском трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, огонь идет из-под воды - в настоящий момент он под контролем, жертв и пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщают местные СМИ.

"В 4 часа утра ... зафиксирован пожар на морском трубопроводе, расположенном в 400 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече", - сообщил телеканал Televisa.

По предварительной информации, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана на трубопроводе между морскими платформами на глубине 78 м.

По данным СМИ, на месте работают три пожарных судна, работе дайверов препятствует продолжающееся горение. Никто из персонала платформ не пострадал, эвакуация с них не ведется.