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    ​В Мали завершилась операция по освобождению заложников

    В числе погибших - один француз, два малийца и подданный Бельгии

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ На данный момент известно, что в числе погибших - один француз, два малийца и подданный Бельгии. Однако это пока официально не подтвержденные данные.

    Как передает Report, министр безопасности Мали Салиф Траоре официально заявил, что в плену у террористов больше не осталось заложников.

    Полиция объявила операцию по освобождению заложников завершившейся. Сообщается о том, что два террориста были уничтожены. О судьбе остальных пока ничего не известно.

    Как сообщает CNN, террористы вряд ли могли сбежать из окруженного военными и полицией здания. Скорее всего, они скрываются на территории отеля.

    Напомним, что вооруженные неизвестные совершили нападение на отель Radisson и захватили в заложники 170 человек, включая 140 гостей и 30 сотрудников отеля.

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