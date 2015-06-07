В Кыргызстане микроавтобус упал в обрыв: трое погибли

Баку. 07Июня. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате падения микроавтобуса с обрыва на трассе Бишкек – Ош.

Как передает Reportсо ссылкой на "Интерфакс", по предварительным данным, причиной случившегося стала ошибка водителя на сложной горной трассе.

«На 355 км автотрассы Бишкек - Ош микроавтобус с пассажирами, направлявшийся в столицу Киргизии, сорвался с обрыва автотрассы. Пострадали 10 человек, из них трое погибли на месте ДТП», — сообщили в республиканском минздраве.