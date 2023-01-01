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В КНДР сменили военное и партийное руководство

В КНДР сменили военное и партийное руководство Руководство Вооруженных сил КНДР сменилось по итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).
Другие страны
1 января 2023 г. 10:18
В КНДР сменили военное и партийное руководство

Руководство Вооруженных сил КНДР сменилось по итогам VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ.

От своих обязанностей освобожден секретарь ЦК ТПК, зампред Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхон, который считается главным военным в стране после верховного главнокомандующего, лидера КНДР Ким Чен Ына. На его место назначен Ли Ён Гиль, который до этого был министром обороны. При этом не уточняется, сохранил ли Пак Чон Чхон еще один свой пост - должность члена Президиума Политбюро ЦК ТПК.

Новым главой оборонного ведомства стал Кан Сун Нам. Кроме того, начальником Генштаба Корейской народной армии стал Пак Су Ир, а министром общественной безопасности - Ли Тхэ Соб.

Произошел еще ряд назначений в правительстве. Министром химической промышленности назначен Ким Чхоль Ха, а министром легкой промышленности - Ким Чхан Сок.

Причины этих кадровых изменений не называются.

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