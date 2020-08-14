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В КНДР назначили нового председателя Кабмина, отменили масочный режим

В КНДР назначили нового председателя Кабмина, отменили масочный режим В КНДР назначили нового председателя кабинета министров. Им стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун
Другие страны
14 августа 2020 г. 03:59
В КНДР назначили нового председателя Кабмина, отменили масочный режим

В КНДР назначили нового председателя кабинета министров. Им стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Док Хун

Как передает Report, об этом сообщает Центральное Телеграфное Агентство Кореи.  

Соответствующее решение было принято в ходе заседания политбюро ЦК ТПК под председательством лидера республики Ким Чен Ына.

Занимавший до настоящего времени пост председателя кабмина Ким Чжэ Рён получил новое назначение в руководстве ЦК партии.

Помимо этого, власти КНДР приняли решение отменить режим строгого карантина в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, где он ранее был объявлен из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

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