​В Китае за сутки зафиксирована лишь одна смерть от коронавируса

Один человек скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 48 новых случаев заражения, все они ввозные, выздоровели 282 пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае на данный момент выявлен 771 ввозной случай коронавирусной инфекции, все еще болеют 667 человек, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии, 104 человека выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из больниц выписан 271 человек (269 в Ухане), зарегистрирован один летальный случай (в Ухане).