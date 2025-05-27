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В Китае при взрыве на химзаводе погибли пять человек

В Китае при взрыве на химзаводе погибли пять человек В восточной провинции Китая Шаньдун прогремел мощный взрыв на химическом заводе Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.
Другие страны
27 мая 2025 г. 18:45
В Китае при взрыве на химзаводе погибли пять человек

В восточной провинции Китая Шаньдун прогремел мощный взрыв на химическом заводе Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd.

Как передает Report, об этом сообщает CCTV.

Согласно информации, в результате инцидента погибли не менее 5 человек, 19 получили ранения, еще шестеро пропали без вести.

Отмечается, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются, организован поиск пропавших без вести. Семьям погибших будет выделена помощь.

Shandong Gaomi Youdao Chemical Co., Ltd. производит пестициды, медицинские препараты. Предприятие насчитывает более 500 сотрудников.

 
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Версия на азербайджанском языке Çində kimya zavodunda partlayış olub, beş nəfər ölüb

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