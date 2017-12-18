В Киеве в ходе столкновений пострадало 60 сотрудников Нацгвардии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В ходе столкновений у здания Октябрьского дворца в Киеве пострадали 60 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Как сообщает Report, на место выехали кареты медицинской службы. После оказания первой помощи 45 человек продолжили выполнение служебных обязанностей,15 госпитализированы с ушибами и отравлением неизвестным веществом, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Напомним, в минувшее воскресенье в Киеве прошел третий марш за импичмент Порошенко, организованный сторонниками экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На акцию протеста собрались несколько тысяч человек.

Некоторые из них приняли участие в штурме Октябрьского дворца. Несмотря на заявления правоохранителей о том, что внутри проходит мероприятие и находятся дети, протестующие все же попытались проникнуть в здание, выбив стекла. Против митингующих применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

После этого Саакашвили призвал своих сторонников остановиться и вернуться вместе с ним на митинг, проходивший у Верховной Рады. Прошедшую акцию он назвал «мирным маршем наступления народа Украины».