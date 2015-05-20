В Канаде задержали 10 человек, пытавшихся присоединиться к ИГ

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Канадская полиция задержала в аэропорту Монреаля 10 молодых людей, которые пытались покинуть страну, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Их задержали в минувшие выходные.

В настоящий момент идет расследование, официальные обвинения молодым людям еще не предъявлены, их паспорта были конфискованы.

Министр государственной безопасности Стивен Блани заявил, что полиция продолжит внимательно следить за возможной террористической активностью.

"Международное джихадистское движение объявило войну в Канаде. Мы не будем стоять в стороне и присоединимся к нашим союзникам, чтобы ослабить и уничтожить ИГ", - говорится в заявлении Блани.