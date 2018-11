В Калифорнии на шоссе рухнул самолёт времён Второй мировой войны - ВИДЕО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В штате Калифорния на 101-м шоссе недалеко от города Агура-Хиллз рухнул самолёт времён Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает KTLA.

Из-за инцидента на автостраде было перекрыто движение в обе стороны. Пожарные тушат обломки самолёта.

По данным телеканала, пилот не пострадал.

Напомним, что ранее канадский рэпер погиб на съемках клипа, упав с самолета.

Video from Sky5 shows the fiery scene of a plane crash on the 101 Freeway in Agoura Hills. The pilot was reported uninjured. tp://on.ktla.com/uqAE7 pic.twitter.com/YbXBXizwfn