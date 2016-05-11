В Йемене при атаке смертника на колонну войск погибло восемь человек

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек, среди них шесть военных и двое гражданских, погибли в результате нападения террориста-смертника на колонну правительственных войск в Йемене в среду.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на представителя сил безопасности.

Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в военную колонну вблизи города аль-Катан на востоке Йемена. 17 человек при взрыве были ранены.

По информации агентства, в составе колонны находился генерал Абдеррахман аль-Халили, который командует правительственными войсками на северо-востоке Йемена. Аль-Халили получил ранения средней тяжести.

Ответственность за нападение пока не взяла ни одна из группировок, действующих в Йемене.