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В Израиле зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

В Израиле зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина.
Другие страны
26 ноября 2021 г. 11:40
В Израиле зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Израиля.

"Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. [Он был обнаружен у] гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Israel identifies first case of new COVID-19 variant

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