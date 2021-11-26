В Израиле зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина.

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле у вернувшегося из Малави гражданина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Израиля.

"Штамм [коронавируса], обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле. [Он был обнаружен у] гражданина, который вернулся из Малави. Кроме того, существуют подозрения в отношении еще двух случаев [заражения] у вернувшихся из-за границы [граждан], которые в настоящее время ожидают результатов тестов в изоляции", - говорится в заявлении.