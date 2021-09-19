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В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика

В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика Самый разыскиваемый боевик Индонезии Али Калора, связанный с группировкой "Исламское государство", был убит в субботу в перестрелке в ходе широкомасштабной контртеррористической кампании.
Другие страны
19 сентября 2021 г. 01:57
В Индонезии ликвидировали самого разыскиваемого боевика

Самый разыскиваемый боевик Индонезии Али Калора, связанный с группировкой "Исламское государство", был убит в субботу в перестрелке в ходе широкомасштабной контртеррористической кампании.

Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой на индонезийских военных.

Али Калора был одним из двух боевиков, убитых в ходе перестрелки, отметил начальник регионального военного управления Центрального Сулавеси бригадный генерал Фарид Макруф. Он идентифицировал другого подозреваемого экстремиста как Джака Рамадан.

"Али Калора был самым разыскиваемым террористом и лидером MIT", - сказал Макруф, имея в виду индонезийскую аббревиатуру сети моджахедов Восточной Индонезии, группы боевиков, которая в 2014 году присягнула на верность Исламскому государству.

Он также подчеркнул, что силы безопасности разыскивают четырех оставшихся подозреваемых членов группировки.

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