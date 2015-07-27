В Индии заблокировано 40 сайтов за разжигание социальной напряженности и религиозной розни

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 интернет-сайтов заблокированы за последний месяц в Индии за разжигание социальной напряженности и религиозно-общинной розни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент телекоммуникаций республики.

Среди ресурсов, попавших под запрет - популярные платформы для обмена видеозаписями, а также некоторые сервисы обмена сообщениями. По мнению индийских властей, они "активно использовались террористическими группировками для вербовки, а также для нагнетания нездоровых настроений в индийском обществе".