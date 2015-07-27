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    В Индии заблокировано 40 сайтов за разжигание социальной напряженности и религиозной розни

    По мнению индийских властей, они активно использовались террористическими группировками для вербовки

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 интернет-сайтов заблокированы за последний месяц в Индии за разжигание социальной напряженности и религиозно-общинной розни. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил департамент телекоммуникаций республики.

    Среди ресурсов, попавших под запрет - популярные платформы для обмена видеозаписями, а также некоторые сервисы обмена сообщениями. По мнению индийских властей, они "активно использовались террористическими группировками для вербовки, а также для нагнетания нездоровых настроений в индийском обществе".

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