​В Индии в перестрелке с правительственными войсками убиты четыре женщины-боевика

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре женщины-маоистки убиты, лидер группы боевиков ранен в результате столкновения правительственных войск с повстанцами в штате Чхаттисгарх в центральной Индии, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Спецоперация по нейтрализации группы боевиков проводилась силами спецназа совместно с правоохранительными органами в округе Сукма, контролируемом маоистами , - заявил официальный полиции Чхаттисграха.

"В ходе ожесточенной перестрелки были убиты по меньшей мере четыре женщины-боевика из числа наксалитов, а также ранен маоистский лидер. Остальные бежали с места столкновения, оставив большое количество стрелкового оружия и боеприпасов", - добавил он.

По данным полиции, группа, которую удалось нейтрализовать благодаря наводке агентов, участвовала в серии нападений в регионе, в том числе, в долине Джирам в марте 2013 года, когда среди 31 погибшего оказались руководители регионального отделения партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК).

Боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях в штатах так называемого красного пояса - Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса, восточная часть Махараштры. Они ведут партизанскую войну против центрального правительства, нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

По данным министерства внутренних дел Индии, в течение последних десяти лет подготовку в лагерях маоистов прошли не менее 40 тыс. боевиков. Только в 2014 году их жертвами стали около 150 человек.