В Индии при обрушении стены во время свадьбы погибли более 20 человек

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека погибли и около 30 пострадали в среду при обрушении стены во время свадебной церемонии в здании, расположенном в штате Раджастхан.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of India.

По ее информации, причиной трагедии стала пыльная буря. Под завалами могут оставаться еще несколько человек. На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция.

Пострадавшие направлены в больницы. У некоторых из них диагностированы серьезные травмы.